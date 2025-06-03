Буше покинул «Авангард» и продолжит карьеру в «Автомобилисте»

«Авангард» объявил об уходе американского нападающего Рида Буше.

Как и сообщал ранее «СЭ», 31-летний хоккеист продолжит карьеру в «Автомобилисте». Клуб из Екатеринбурга подтвердил, что заключил с американцем однолетний контракт.

«Рид принял решение продолжить свой профессиональный путь в хоккейном клубе «Автомобилист». Желаем удачного продолжения карьеры, спасибо за каждый проведённый с ястребом на груди матч!» — говорится в заявлении омского клуба.

Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21 и вернулся в команду в 2022 году. В FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 форвард набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах. В плей-офф он отметился 5 голами и 3 результативными передачами в 13 играх.