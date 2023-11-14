Буше побил рекорд Ягра и стал лучшим снайпером «Авангарда» среди легионеров

Нападающий «Авангарда» Рид Буше отличился в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:4 ОТ).

30-летний форвард забросил шайбу на 15-й минуте встречи. Это 94-й гол Буше за «Авангард». Американский хоккеист стал лучшим снайпером в истории омской команды среди легионеров. До этого рекорд принадлежал чеху Яромиру Ягру (93).

Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21, затем он перешел в «Локомотив». В июне 2022-го американец вернулся в клуб из Омска. Буше является первым легионером из США, выигравшим Кубок Гагарина (в 2021 году в составе «Авангарда»).

Омичи идут на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции с 41 очком после 30 игр.