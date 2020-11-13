Буше — о победе над «Сибирью»: «Понимали, что «Авангард» ждет тяжелый выезд»
22:04
Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не очень хорошо начали матч, Грубец сделал несколько важных спасений. В третьем периоде мы побежали и играли в свой хоккей. Мы понимали, что это будет тяжелая выездная игра. Прибавляли весь матч и добавили в самом конце», — цитирует Буше официальный сайт лиги.
После этой победы «Авангард» вышел на четвертое место на «Востоке» (34 очка), «Сибирь» — девятая (21 очко).
Дополнительная информация: