КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Буше — о победе над «Сибирью»: «Понимали, что «Авангард» ждет тяжелый выезд»

22:04
Теги:

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не очень хорошо начали матч, Грубец сделал несколько важных спасений. В третьем периоде мы побежали и играли в свой хоккей. Мы понимали, что это будет тяжелая выездная игра. Прибавляли весь матч и добавили в самом конце», — цитирует Буше официальный сайт лиги.

После этой победы «Авангард» вышел на четвертое место на «Востоке» (34 очка), «Сибирь» — девятая (21 очко).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/13/475802.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир