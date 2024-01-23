Буше не удивлен лидерству Гусева в списке бомбардиров КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше не удивлен лидерству форварда «Динамо» Никиты Гусева в бомбардирской гонке КХЛ.

«Гусев — технически очень одаренный игрок, умный, который хорош во всем. Неудивительно, что он является сейчас лидером гонки бомбардиров», — приводит слова Буше ТАСС.

В текущем сезоне 31-летний Гусев провел в составе «Динамо» 53 матча, набрав 70 (19+51) очков.