Буше назвал Ковальчука легендой

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился мнением о форварде «Спартака» Илье Ковальчуке.

«Кови — невероятный парень, прекрасно, когда в раздевалке есть такие хоккеисты, как он. Он — легенда не только в России, но и везде. Он прекрасно играет, много работает за пределами льда. Как он может помочь «Спартаку»? Наблюдать, как он тренируется, подходит к матчам, — это ценно. Для многих он — ролевая модель. Могу ли я представить, что вернусь на лед после двух лет пропуска? Я не могу представить себя, вернувшегося на лед спустя два года. Думаю, на такое способен только он. Илья, как я сказал, невероятный работяга, и я не удивлен, что он смог вернуться. Но я если закончу, то закончу», — приводит слова Буше ТАСС.

Ковальчук в декабре 2023 года подписал контракт со «Спартаком». В 10 матчах этого сезона форвард набрал 5 (4+1) очков.