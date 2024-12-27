Бурмистров заработает 2 миллиона рублей по контракту с московским «Динамо»

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт до конца сезона с московским «Динамо».

По информации «СЭ», игрок заработает до конца сезона около 2 миллионов рублей с учетом бонусов.

В прошлом сезоне 33-летний россиянин провел в FONBET Чемпионате КХЛ 50 матчей и набрал 18 (2+16) очков. Всего в КХЛ он провел 484 игры и набрал 170 (50+120) очков.