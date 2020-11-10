Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Встреча пройдет 10 ноября и начнется в 19:00 мск.

— «Торпедо» — хорошая, быстрая, техничная команда, любит играть в зоне атаки, — приводит слова Бурмистрова официальный сайт клуба. — Плюс хорошее нападение.

— Матч в сентябре получился не очень удачным. Хочется взять реванш?

— Да, конечно, мы помним об этом и говорим, что надо брать реванш. Надо показывать себя.

— Сегодня матч пройдет без зрителей. Будут какие-то особые ощущения?

— В Нур-Султане уже играли без болельщиков, знаем, каково это. Нас ждет непростая игра, всегда тяжело играть без болельщиков.

— Как пауза на Евротур скажется на сегодняшнем матче?

— Важным будет начало матча. А дальше нужно уже играть в свой хоккей.