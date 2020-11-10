Бурмистров: «Торпедо» — хорошая, техничная команда. «Ак Барсу» надо брать реванш»
Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Встреча пройдет 10 ноября и начнется в 19:00 мск.
— «Торпедо» — хорошая, быстрая, техничная команда, любит играть в зоне атаки, — приводит слова Бурмистрова официальный сайт клуба. — Плюс хорошее нападение.
— Матч в сентябре получился не очень удачным. Хочется взять реванш?
— Да, конечно, мы помним об этом и говорим, что надо брать реванш. Надо показывать себя.
— Сегодня матч пройдет без зрителей. Будут какие-то особые ощущения?
— В Нур-Султане уже играли без болельщиков, знаем, каково это. Нас ждет непростая игра, всегда тяжело играть без болельщиков.
— Как пауза на Евротур скажется на сегодняшнем матче?
— Важным будет начало матча. А дальше нужно уже играть в свой хоккей.
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