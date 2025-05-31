Бурмистров покинул московское «Динамо»

Нападающий Александр Бурмистров покинул московское «Динамо» в связи с истечением срока контракта.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Александра за игру и желает успехов в новых достижениях!» — говорится в заявлении бело-голубых.

Бурмистров выступал за «Динамо» с декабря 2024 года. 33-летний форвард сыграл восемь матчей за московскую команду в минувшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ, не набрав очков. В среднем он проводил на площадке 5 минут и 37 секунд.