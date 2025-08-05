Бурмистров подпишет контракт с «Куньлунем»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Бурмистров подпишет контракт с «Куньлунем».

В минувшем сезоне чемпион мира-2014 в составе сборной России выступал за московское «Динамо». 33-летний форвард сыграл восемь матчей за московскую команду в сезоне FONBET Чемпионата КХЛ, не набрав очков. В среднем он проводил на площадке 5 минут и 37 секунд.

Всего в КХЛ на счету форварда 492 матча и 170 (50+120) очков.