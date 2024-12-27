Бурмистров подписал контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Александром Бурмистровым.

Соглашение с 33-летний хоккеистом рассчитано до конца сезона.

В России Бурмистров играл за «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Спартак». Всего в КХЛ на счету форварда 484 игры и 170 (50+120) очков.