Бурмистров оценил игру Радулова после возвращения в основной состав «Ак Барса»
Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хороший первый период. Считаю, хорошо играли. Обидно, что пропустили в концовке второго. Ну, опять в меньшинстве пропустили два гола. Вроде все делаем правильно, ловим шайбу на себя. Но где-то она залетает. Можно было сыграть получше, и все. Ошибки на удалениях. Очень много удаляемся в каждой игре. Много сил тратим, играя в меньшинстве», — приводит слова Бурмистрова Metaratings.ru.
Также 31-летний спортсмен оценил игру Александра Радулова после возвращения в основной состав «Ак Барса».
«Все отлично! Радулов — борец, бьется как сумасшедший каждую игру. Он делает все для команды, всегда делал. Вообще, вопросов никаких нет к тому, что он должен был принять участие в этой игре», — сказал Бурмистров.
Напомним, что 36-летний россиянин был выведен из состава казанцев перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2), которая состоялась 30 октября.
«Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на «Востоке» (24 очка).
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