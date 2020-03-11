Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров подвел итоги победы в серии 1/8 финала Кубка Гагарина над «Авангардом».

— Сегодня мы играли больше от обороны, сумели выстоять в меньшинстве, — отметил Бурмистров. — За счет этого удалось выиграть. Переломный момент в серии? Думаю, он произошел в матче, когда мы забили решающий гол в овертайме. Мы просто поверили в себя. Момент с отмененной шайбой могу назвать ключевым в сегодняшнем матче. (Артем Веневцев)