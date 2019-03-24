Бурмистров и Да Коста дисквалифицированы на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод пятого матча серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым", сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Автомобилиста" Стефана Да Косту по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

​На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Салавата Юлаева" Александра Бурмистрова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Для обоих хоккеистов эти "5+20" стали вторыми в плей-офф, поэтому в соответствии с п.4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ на них накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

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