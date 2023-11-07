Буре отметил, что катков для занятий хоккеем в России сейчас больше, чем было в СССР
Представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре заявил, что ледовых катков для занятий хоккеем в России уже намного больше, чем было во времена Советского Союза.
«Ребята у нас как занимались, так и занимаются. Более того, сейчас по стране я вижу, что стало намного лучше, чем когда я рос. 40-50 лет назад у нас не было столько катков, сейчас их намного больше. Я вырос в Москве, и, даже занимаясь в ЦСКА, для нас была огромная привилегия — зимой покататься внутри ледовой арены. Мы из спортшколы ЦСКА — занимались на улице. Просто льда не было. Под открытым небом играли и проводили матчи на первенство Москвы, и это все не от хорошей жизни. Сегодня же больше катков. Хотелось бы еще больше, но прогресс есть, и приятно, что ребята занимаются спортом. В данном случае хоккеем», — приводит слова Буре ТАСС.
По состоянию на 2022 год в России действуют 730 катков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|6
|Сал. Юлаев
|27
|16
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|27
|13
|14
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|27
|20
|7
|41
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
|7.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|7.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сочи
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|- : -