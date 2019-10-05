Бурдасов заключил контракт со СКА
11:49
Бывший форвард «Эдмонтона» Антон Бурдасов подписал контракт со СКА, который будет действовать до 30 апреля 2020 года, сообщается в официальном Twitter клуба.
26-летний нападающий выступал за армейцев с 2012 по 2015 год, став в их составе обладателем Кубка Гагарина. Всего за клуб он провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.
Антон Бурдасов возвращается в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 5, 2019
Соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2020 года.
Антон Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за СКА провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.
Приветствуем Антона! pic.twitter.com/2bSvPaYBVA
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