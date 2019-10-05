Бурдасов заключил контракт со СКА

Бывший форвард «Эдмонтона» Антон Бурдасов подписал контракт со СКА, который будет действовать до 30 апреля 2020 года, сообщается в официальном Twitter клуба.

26-летний нападающий выступал за армейцев с 2012 по 2015 год, став в их составе обладателем Кубка Гагарина. Всего за клуб он провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.