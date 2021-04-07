Бурдасов: «Нужно просто выиграть следующую игру»

Нападающий СКА Антон Бурдасов оценил шансы команды отыграться в серии финала Западной конференции против ЦСКА (0-3).

— Что нужно для этого сделать сейчас?

— Скажу, что просто надо выиграть следующую игру. Это даст азарт, эмоции. Сейчас хорошо поговорили в раздевалке. Нужно работать с позитивным настроением и верить, что все возможно — тем более, такое уже было, — цитирует Бурдасова сайт КХЛ.

— Вы играли лучше, но вдруг провалили начало второго периода.

— Чтобы обыграть ЦСКА, нужно все три периода выглядеть лучше. Во втором периоде провалили первые семь минут. Потом мы действовали более активно, но, как видите, нам это сегодня не помогло.

— Как играть против такого ЦСКА?

— Нужно делать так, чтобы все нейтральные отскоки были в нашу пользу. Повторюсь, у нас есть день, чтобы подготовиться. Бог даст — перевернем серию.

— В третьем периоде ЦСКА высоко вас встречал. Что говорили тренеры? Как нужно было правильно сыграть в такой ситуации?

— Нужно было закатываться из глубины, что мы и делали — индивидуально или при помощи партнеров, без каких-либо подставлений и забросов.