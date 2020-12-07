Букартс вернулся в рижское «Динамо»
14:14
Латвийский нападающий Робертс Букартс, недавно покинувший"Северсталь", перешел в рижское «Динамо».
30-летний латвийский форвард присоединился к череповецкой команде в это межсезонье. Всего за «Северсталь» провел 13 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка, при показателе полезности «-5».
Контракт с форвардом расторгнут по взаимному соглашению сторон.
За рижское «Динамо» он выступал с 2009 по 2015 год, правда, часто играл за дубль или фарм-клубы.
?? Roberts Bukarts ?? #DinamoRiga pic.twitter.com/zu5PphD48E— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) December 7, 2020
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