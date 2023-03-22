Бучневич — об уходе Разина из «Северстали»: «Попадание в плей-офф не такое уж и большое достижение»
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич, являющийся воспитанником череповецкой «Северстали», в эксклюзивном интервью «СЭ» не выразил сожаления по поводу ухода из клуба Андрея Разина, работавшего в Череповце пять лет.
— В «Северстали» завершилась эпоха Андрея Разина. Как прокомментируете эту новость?
— Я нормально к этому отнесся. Надеюсь, что сейчас в клубе найдут нового специалиста, с которым команда сможет пройти первый раунд плей-офф.
— У вас не возникало мысли, что Разин добивался максимума с этой командой?
— С Андреем Назаровым команда проходила первый раунд?
— Проходила.
— Вот и ответ на вопрос.
— Но без Разина, кажется, и в плей-офф бы не попали.
— На самом деле в Западной конференции не так и сложно было занять место в первой восьмерке. Кто не попал в плей-офф? «Куньлунь» и «Сочи» практически заранее были обречены. Получается, что конкуренция была только между тремя командами.
— Так.
— Я просто хочу сказать, что само попадание в плей-офф не такое уж и большое достижение. Почему думаете, что с другим тренером клуб не смог бы выполнить эту задачу?
— Мог бы, наверное.
— И я про это. Не думаю, что команда теперь будет в аутсайдерах. Придет специалист, с которым команда будет играть в хоккей, и результат будет не хуже.
— Так денег все равно мало.
— А у «Адмирала» их больше, что ли? Или у «Торпедо»? Однако команды во втором раунде. Если придет хороший тренер, если найдут правильных игроков, например, больших центров, то результат будет не хуже. Мне кажется, что череповецкий клуб был слишком маленьким.
— Считается, что при Андрее Разине команда играла в хоккей, на который было приятно смотреть.
— Тут у каждого свое мнение. Я смотрел третий период заключительного матча против ЦСКА и что-то не увидел того, о чем все говорят. Бросали по бортам, вот и вся игра.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии. После этого Андрей Разин, тренировавший команду из Череповца с 2018 года, ушел в отставку.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|22.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|22.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -