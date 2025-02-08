Бучельников выиграл конкурс «Круг на скорость» на Матче звезд КХЛ

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников стал победителем конкурса «Круг на скорость» на FONBET Матче звезд КХЛ.

21-летний форвард, выступавший с надписью «Электроник» вместо фамилии, преодолел круг за 13,737 секунды.

Матч звезд КХЛ проходит 8-9 февраля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.