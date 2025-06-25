Бучельников: «Узнал об интересе ЦСКА прямо в день обмена из «Витязя»

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался об обмене из «Витязя». Во вторник стало известно, что подмосковный клуб пропустит следующий сезон FONBET КХЛ.

«Когда узнал об интересе ЦСКА? Честно говоря, прямо в день обмена. До того никаких разговоров не шло, — приводит RT слова Бучельникова. — В СМИ публиковали разные новости. Но об иных вариантах лучше спросить у моего агента. Ничего не могу сказать. Возможно, оказался бы где-то еще. Но рад, что попал именно в ЦСКА. Это большая команда с богатой историей. Уверен, все будет отлично».

— заявил Бучельников