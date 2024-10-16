Бучельников считает Ротенберга огромным фанатиком хоккея
Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от работы с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.
«Какой Роман Ротенберг как тренер? Очень хороший мотиватор. Может любого замотивировать просто с полщелчка. Много подсказывает и он, и тренерский штаб, что мне очень нравилось. Подробный разбор игр наших и соперника, схемы, системы — все показывали, и намного проще играть было. Очень интересный опыт был для меня. Действительно ли он такой фанатик хоккея? Конечно, он еще и после тренировок остается, с вратарями играет, бросает. Следит за хоккеем много и в командные чаты скидывает моменты с игр из НХЛ, из КХЛ. Я думаю, он такой огромный фанатик хоккея. И чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея», — приводит «РБ Спорт» слова Бучельникова.
Форвард находился в системе СКА с сезона-2019/20. В КХЛ за петербургскую команду он дебютировал в 2022 году. В октябре 2023-го Бучельников был отдан в аренду в «Адмирал», а в июне 2024-го обменян из СКА в «Витязь».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|СКА
|16
|10
|6
|21
|3
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|4
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|5
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|16.10
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|16.10
|17:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|16.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -