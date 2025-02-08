Бучельников рассказал о вызове на Матч звезд КХЛ

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал о своей реакции на приглашение поучаствовать в Матче звезд КХЛ.

«О том, что попал в состав, узнал из соцсетей. Помню, даже не сразу поверил, только очень обрадовался. Первым делом позвонил родителям и осчастливил их. Они тоже не скрывали эмоций. Понимаю, что в целом провожу неплохой сезон, но все равно удивился. Еще бы, такое событие! В КХЛ ведь выступает большое количество мастеров. Но среди них нашлось место и мне», — приводит слова Бучельникова RT.

FONBET Матч звезд КХЛ-2025 пройдет в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске.