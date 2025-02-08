Бучельников рассказал о серьезном увлечении шахматами

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал о своем увлечении шахматами.

«У меня имеется разряд. Бывают вечера, когда совсем нечем заняться. Вот тогда без проблем провожу партию-другую. Так сказать, вспоминаю былое. Не могу сказать, что уровень высочайший, но достаточно хороший. В голове до сих пор остались разные дебюты. Когда начинается противостояние, наперед вижу, какие ходы может сделать соперник. Но до просмотра турниров дело не доходит. На это просто не остается времени», — приводит слова Бучельникова RT.

В текущем сезоне 21-летний хоккеист заработал 40 (13+27) очков после 49 матчей.