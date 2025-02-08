Бучельников рассказал о работе комиков ассистентами тренеров на Матче звезд КХЛ

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал об участии российских комиков в качестве ассистентов тренеров на Матче звезд КХЛ.

«С нами будет работать Алексей Стахович. Понятно, они больше призваны отвечать за позитив. Матч звезд — все-таки праздник. А потому необходимо поддерживать в командах хорошее настроение. Пока еще не общались с ним. Ждем вечера 8 февраля, когда и познакомимся ближе», — приводит слова Бучельникова RT.

FONBET Матч звезд КХЛ-2025 пройдет в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске.