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Сегодня, 09:00

Форвард СКА Бучельников: «Радулов дает стимул, что всегда нужно кайфовать от хоккея, несмотря на возраст»

Алина Савинова
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Нападающий СКА Дмитрий Бучельников поделился мнением об игре форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

«Я вообще не понимаю откуда он берет эмоции! Это большая загадка для меня. Это дает стимул, что всегда нужно кайфовать от хоккея, несмотря на возраст. Радулов получает те эмоции, которые ему нужны», — цитирует Бучельникова Metaratings.ru.

37-летний Радулов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина. За «Ак Барс» он выступает с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в четырех играх.

Источник: Metaratings.ru
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
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Регулярный чемпионат
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
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4 - 0
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0 - 0
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
2 - 0
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
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3. Трактор - Динамо М
0 - 0
4. Трактор - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
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2. Авангард - Локомотив
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0 - 0
0 - 2
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
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5. Металлург Мг - Амур
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6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
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3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
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1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
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5. Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
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1. Авангард - Лада
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4. Лада - Авангард
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
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Сал. Юлаев - Трактор
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