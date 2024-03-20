Форвард СКА Бучельников: «Радулов дает стимул, что всегда нужно кайфовать от хоккея, несмотря на возраст»
Нападающий СКА Дмитрий Бучельников поделился мнением об игре форварда «Ак Барса» Александра Радулова.
«Я вообще не понимаю откуда он берет эмоции! Это большая загадка для меня. Это дает стимул, что всегда нужно кайфовать от хоккея, несмотря на возраст. Радулов получает те эмоции, которые ему нужны», — цитирует Бучельникова Metaratings.ru.
37-летний Радулов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина. За «Ак Барс» он выступает с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в четырех играх.
Источник: Metaratings.ru
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|24
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|Ак Барс
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|41
|27
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|Трактор
|68
|37
|31
|80
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|36
|78
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|68
|29
|39
|71
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|10
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|Адмирал
|68
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|Барыс
|68
|21
|47
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
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|20.03
|17:00
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|- : -
|20.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
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