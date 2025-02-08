Бучельников прокомментировал то, что Ротенберга называют главным стендапером КХЛ

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников прокомментировал то, что главного тренера СКА Романа Ротенберга называют главным стендапером КХЛ.

«Скорее хорошим тренером. В первую очередь он выполняет свою работу на очень высоком уровне, а уж потом задает жару на пресс-конференциях. Все мы пытаемся создавать собственный медийный образ и делаем это по-разному. Для меня Роман Борисович — отличный наставник, который открыл мне дорогу в большой хоккей и дал шанс побороться за место в составе одного из грандов КХЛ», — приводит слова Бучельникова RT.

СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 67 очками в 53 матчах. «Витязь» потерпел пятое поражение подряд, команда идет на десятой строчке «Запада» с 44 очками в 52 играх.