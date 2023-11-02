Бучельников: «Был немного в смятении, когда узнал о переходе в «Адмирал», но, конечно, обрадовался»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников после поражения от «Трактора» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ поделился мнением о своей новой команде.

«Впечатления от новой команды — конечно, только положительные. Играть в КХЛ — большой шанс, большая возможность. Стараюсь от матча к матчу показывать более мастеровитый, взрослый и правильный хоккей. Когда я гулял с собакой в лесу, мне позвонил агент и сказал, что я еду в «Адмирал». Был немного в смятении, но, конечно, обрадовался. Ждал полтора месяца и не знал, куда меня отдадут. Обрадовался, потому что такой шанс бывает не у всех, и им надо пользоваться. Меня выпускали в конце игры, и я смог забить. Чувствуется, что мне дают играть и импровизировать. Я взял шайбу на синей линии, сделал «улитку», отдал, открылся и бросил. Все просто», — цитирует пресс-служба лиги Бучельникова.

«Трактор» с 30 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Адмирал» замыкает таблицу — 12 очков.