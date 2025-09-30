Хоккей
30 сентября, 10:07

Бучельников: «Нахождение рядом со Спронгом — хорошее для меня подспорье дальше расти как спортсмену»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников оценил игру нападающего московского клуба Даниэля Спронга.

— Он поиграл в НХЛ, — приводят слова Бучельникова «Известия». — Очевидно, что у него богатый опыт игры за океаном. Конечно, когда есть рядом такие игроки, ты всегда чему-то учишься у них в каких-то аспектах. Нахождение рядом со Спронгом — хорошее для меня подспорье дальше расти как спортсмену.

Чему в первую очередь пытаетесь у него учиться?

— Наверное, броску. Он у него один из самых точных, сильных и качественных. И вообще, Спронг хорошо видит площадку — отличный плеймейкер.

Удивлены тем, как ЦСКА вообще сумел его подписать?

— Нет. Почему это должно удивлять? Он приехал, захотел перезагрузить карьеру. Не вижу в этом ничего такого необычного.

Спронг перешел в ЦСКА в июле 2025 года. До этого он не играл в КХЛ. В НХЛ выступал за «Нью-Джерси», «Сиэтл», «Ванкувер», «Детройт», «Вашингтон», «Анахайм» и «Питтсбург».

В текущем сезоне 28-летний голландец провел 10 матчей и набрал 12 (4+8) очков.

Источник: Известия
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Даниэль Спронг
