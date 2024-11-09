Бучельников: «Хотел бы, чтобы Дацюк играл до 50 лет»
Форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал о хоккеистах, которых он хотел бы увидеть на льду и в 50 лет.
«Наверное, Дацюк. 100%. Он бы мог, но у него есть серьезные травмы», — приводит слова Бучельникова Legalbet.
Ранее Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.
Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.
В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|11
|Сочи
|22
|8
|14
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|22
|14
|8
|30
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|9.11
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|- : -
|9.11
|10:30
|
Амур – Автомобилист
|- : -
|9.11
|13:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|- : -
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|9.11
|17:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.11
|17:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -