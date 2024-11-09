Бучельников: «Хотел бы, чтобы Дацюк играл до 50 лет»

Форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал о хоккеистах, которых он хотел бы увидеть на льду и в 50 лет.

«Наверное, Дацюк. 100%. Он бы мог, но у него есть серьезные травмы», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

Ранее Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.