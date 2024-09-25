Вячеслав Буцаев стал новым главным тренером «Барыса»

«Барыс» объявил о назначении Вячеслава Буцаева новым главным тренером команды.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. В штаб Буцаева войдут Евгений Королев, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.

Последним местом работы Буцаева был «Витязь», который он покинул в прошлом году. Также тренер работал в КХЛ в ЦСКА, «Сочи» и «Нефтехимике».

Ранее клуб сообщил об уходе Дэвида Немировски, который возглавлял казахстанскую команду с межсезонья.

«Барыс» после 8 матчей занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 3 очка. Единственная победа была одержана над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).