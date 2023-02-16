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Сегодня, 21:30

Буцаев стал 14-м главным тренером в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 200 побед в лиге

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» на своем льду победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев стал 14-м главным тренером в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 200 побед в лиге.

«Витязь» набрал 74 очка в 63 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции.

«Куньлунь» с 48 баллами после 64 игр располагается на 10-й строчке Запада.

ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
Вячеслав Буцаев
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3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
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