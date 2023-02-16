Буцаев стал 14-м главным тренером в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 200 побед в лиге

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«Витязь» на своем льду победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев стал 14-м главным тренером в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 200 побед в лиге.

«Витязь» набрал 74 очка в 63 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции.

«Куньлунь» с 48 баллами после 64 игр располагается на 10-й строчке Запада.