Буцаев провел 400 матчей в качестве тренера в КХЛ

28 ноября «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ играет против ЦСКА.

Главный тренер подмосковной команды Вячеслав Буцаев проводит 400-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.

Он стал 11-м тренером в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки.

В КХЛ Буцаев работал в ЦСКА (35 игр), ХК «Сочи» (188), «Нефтехимике» (142) и продолжает трудиться в «Витязе» (35).