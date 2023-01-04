Буцаев: «Куньлунь» доставил нам много хлопот в нашей зоне и у своих ворот»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра. Соперник доставил нам много хлопот в нашей зоне и у своих ворот. Ребят с первой победой в новом году, также и наших болельщиков. От себя лично и от команды благодарю за поддержку на трибунах!» — цитирует пресс-служба лиги Буцаева.

«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Кульлунь» — на 10-е.