Буцаев: «Куньлунь» доставил нам много хлопот в нашей зоне и у своих ворот»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжелая игра. Соперник доставил нам много хлопот в нашей зоне и у своих ворот. Ребят с первой победой в новом году, также и наших болельщиков. От себя лично и от команды благодарю за поддержку на трибунах!» — цитирует пресс-служба лиги Буцаева.
«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Кульлунь» — на 10-е.
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