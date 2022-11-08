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Сегодня, 21:25

Буцаев: «Игра состоит из того, что нужно навязать свой хоккей сопернику»

Алина Савинова
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2).

«Довольны победой. Мы из 6 очков взяли 4 на этом выезде. Игра была интересная. Третий гол нас успокоил немного. Понимали, что победа близка. Игра состоит из того, что нужно навязать свой хоккей сопернику. Мы играли так как соперник позволял, они так, как позволяли мы. Понимали, что нельзя давать «Барысу» шансы при счете 1:0. Был период в этом сезоне, когда Владиславу Каре что-то мешало играть так, как он играет последние игры. Хорошо, что он нашел эту игру. Она устраивает нас и ему приносит удовольствие», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Буцаева.

«Витязь», набрав 32 очка в 28 играх, занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками идет девятым на Востоке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/08/505138.html
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
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