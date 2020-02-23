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Буцаев остался доволен игрой команды в матче с «Амуром»

14:02
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (8:0).

— Прежде всего, хотел бы поздравить сегодня с праздником всех, кто имеет причастность к Вооруженным силам, — с Днем защитника Отечества.

По игре, хотел бы поздравить ребят с победой, с хорошей игрой и с хорошим результатом, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Мы довольны сегодняшним матчем и тем, как сыграли. Это дало нам тот нужный результат.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-my-poluchili-nuzhnyy-rezultat-/

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