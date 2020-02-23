Буцаев остался доволен игрой команды в матче с «Амуром»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (8:0).

— Прежде всего, хотел бы поздравить сегодня с праздником всех, кто имеет причастность к Вооруженным силам, — с Днем защитника Отечества.

По игре, хотел бы поздравить ребят с победой, с хорошей игрой и с хорошим результатом, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Мы довольны сегодняшним матчем и тем, как сыграли. Это дало нам тот нужный результат.