Буцаев объяснил провальное начало в матче «Салават» — «Нефтехимик»
08:21
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Первый период мы проспали, или не настроились. Соперник забил быстрые голы, нам не хватило концентрации и понимания, что надо делать. Без бросков нет голов. Где-то мы бросали, но делали много лишних передач», — цитирует Буцаева официальный сайт КХЛ.
После этой победы уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции с 40 очками, нижнекамцы — 11-е (18 баллов).
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