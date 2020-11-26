Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период мы проспали, или не настроились. Соперник забил быстрые голы, нам не хватило концентрации и понимания, что надо делать. Без бросков нет голов. Где-то мы бросали, но делали много лишних передач», — цитирует Буцаева официальный сайт КХЛ.

После этой победы уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции с 40 очками, нижнекамцы — 11-е (18 баллов).