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Буцаев объяснил провальное начало в матче «Салават» — «Нефтехимик»

08:21
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период мы проспали, или не настроились. Соперник забил быстрые голы, нам не хватило концентрации и понимания, что надо делать. Без бросков нет голов. Где-то мы бросали, но делали много лишних передач», — цитирует Буцаева официальный сайт КХЛ.

После этой победы уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции с 40 очками, нижнекамцы — 11-е (18 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/25/476383.html

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