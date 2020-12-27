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Буцаев — о поражении от «Автомобилиста»: «Не хватило мастерства в завершении, пропустили два курьезных гола»

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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:3).

«Этот был тот матч, когда ты не используешь свои шансы, и тебя наказывает за это соперник. Мы провели хорошую игру. Порадовала заряженность, нацеленность на ворота. Не хватило мастерства в завершении. Пропустили два курьезных гола. Сначала шайба скакнула у борта, потом попала в конек нашему защитнику. Игра понравилась, за исключением результата», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» с 46 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 20 очками — на последей строчке Востока.

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