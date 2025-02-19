Буцаев о четырех поражениях «Ак Барса»: «С такой игрой шансы на кубок ничтожно малы»

Тренер Вячеслав Буцаев оценил игру «Ак Барса», потерпевшего в FONBET чемпионате КХЛ четыре поражения подряд.

«Тяжело сказать, что происходит с «Ак Барсом», но статистика вещь упрямая и цифры говорят сами за себя. Мы видим, что если с такой игрой Казань будет входить в матчи плей-офф, то шансы на завоевание кубка у казанцев ничтожно малы. Поэтому, наверное, здесь преждевременно бить какую-то тревогу, но тем не менее звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть. Необходимо поразмыслить, что исправить за это время, что подкорректировать. Возможно, были свои нагрузочные дни и тренерский штаб планировал вывод команды к оптимальным физическим кондициям именно к играм плей-офф. Мы должны посмотреть, что будет происходить с «Ак Барсом» дальше и как из этой ситуации они будут выбираться», — приводит Metaratings.ru слова Буцаева.

«Ак Барс» набрал 72 очка в 56 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.