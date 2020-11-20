Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«ЦСКА с победой. Армейцы показали, почему являются чемпионами. Местами мы неплохо с ними конкурировали, но с такой сильной командой нужно конкурировать все 60 минут. ЦСКА показал, как выигрывать нейтральные шайбы, выигрывать борьбу. Два из четырех голов мы привезли себе сами из-за индивидуальных ошибок», — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

Армейцы продолжают лидировать на «Западе» с 45 очками в активе, у нижнекамцев — 16 очков и 11-е место на «Востоке».