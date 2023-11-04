Брюквин считает, что Прохоркин никогда не играет грязно

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин рассказал, что нападающий «Сибири» Николай Прохоркин, получивший дисквалификацию на три матча в КХЛ за нарушение на форварде «Спартака» Германе Рубцове, никогда не играет грязно.

«Я Колю хорошо знаю, он парень большой. Он всегда идет в тело. Человек пытается уклониться, а он уже не может остановиться. Такой же момент с Рубцовым, нападающим «Спартака». Прохоркин не мог его уже объехать, не мне судить об этом эпизоде. Знаю, что специально бы он такое не делал. Он заточен на техничный хоккей, а не выводить кого-то из состава или ломать», — приводит слова Брюквина Legalbet.

В середине первого периода Прохоркин жестко встретил нападающего красно-белых Германа Рубцова и ударил его локтем прямо в голову. Арбитры выписали игроку «Сибири» большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.