Брынцев подпишет контракт с «Куньлунем»

Как стало известно «СЭ», защитник Александр Брынцев подпишет контракт с «Куньлунем».

В сезоне-2024/25 защитник выступал за «Амур», который покинул по истечении контракта.

В минувшем сезоне 30-летний россиянин провел 50 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков.