Брылин является одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

По информации «СЭ», Сергей Брылин входит в число претендентов на пост главного тренера ЦСКА.

На данный момент Брылин является членом тренерского штаба «Нью-Джерси».

29 апреля ЦСКА объявил об увольнении главного тренера команды Ильи Воробьева и его штаба в связи с невынолнением задач на сезон-2024/25.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. На старте плей-офф КХЛ-2024/25 армейцы уступили минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.