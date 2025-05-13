Хоккей
13 мая, 19:13

Брылин является одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сергей Брылин.

По информации «СЭ», Сергей Брылин входит в число претендентов на пост главного тренера ЦСКА.

На данный момент Брылин является членом тренерского штаба «Нью-Джерси».

29 апреля ЦСКА объявил об увольнении главного тренера команды Ильи Воробьева и его штаба в связи с невынолнением задач на сезон-2024/25.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. На старте плей-офф КХЛ-2024/25 армейцы уступили минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.

Сергей Брылин
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Nick

    можно, если осторожно !

    14.05.2025

  • prosvet81

    вот ..после Козлова , еще одна грамотная мысль у руководства... начинают прозревать иногда. главное что Фёдорова не уговорили...багажиста и переоцененного сектантами ЦСКА

    14.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Есмантович личным примером должен показать, что он гений во всем))) нужно бросить перчатку Роману Борисовичу)))

    14.05.2025

  • Александр Серов

    а вспомните кто был Быков ,когда сменил Тихонова в 2004 году :thinking:

    14.05.2025

  • Андрей

    Нет,ненадо,итак плохо,бездарный хоккеист и никакой тренер

    14.05.2025

  • За Шалимова

    ни в коем случае

    13.05.2025

  • Олег Каноков

    А что их привлечёт в наш разобранный ЦСКА?

    13.05.2025

  • СЕРХИО76

    А тренеры Трактора и Авангарда тоже далеки?

    13.05.2025

  • СЕРХИО76

    Ему деньги не нужны. Дай поиграться только.

    13.05.2025

  • Gordon

    Вполне возможно. Но разве мало людей, изначально далёких от российского хоккея, добивались тут результата? В любом случае было бы интересно.

    13.05.2025

  • Atoms

    Можно, но только дистанционно и на общественных началах:grin:

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну а что, хоть какое-то новое лицо

    13.05.2025

  • Александр С

    А он где обитается?

    13.05.2025

  • Яна Калинина

    у нас денег на такого нет)

    13.05.2025

  • Яна Калинина

    Ещё б Зелепукина в кандидаты,для смеха

    13.05.2025

  • Олег Каноков

    Ничего хорошего,он сильно далёк от российского хоккея.

    13.05.2025

  • Секир-башка

    Двумя руками за Брылина. Это был бы интересный опыт. Про Федорова сначала тоже все сомневались.

    13.05.2025

  • Андрей Коняхин

    Кого только не упомянули!

    13.05.2025

  • Gordon

    Не верю. Но было бы очень интересно, что бы у него тут получилось.

    13.05.2025

  • Ogo Gogo

    Ларионов будет в ЦСКА!

    13.05.2025

  • Alexander Kulesh

    А можно одновременно тренировать СКА и ЦСКА?

    13.05.2025

  • AlAr

    Брылин? Из области фантастики! Человек уже русский забыл - на кой ему этот баян!

    13.05.2025

  • Павел Леонидович

    какой кринж то... если это не пьяный бред редакторов, то печаль...

    13.05.2025

  • Dimario

    Тренеров подбирают в ЦСКА по популярности в Гугл? :thinking:

    13.05.2025

  • Сергей Чернов

    Лучший тренер для ЦСКА, это лучший тренер мира, Ротенберг.

    13.05.2025

  • Олег Каноков

    Есмантович решил вконец ЦСКА добить?

    13.05.2025

  • dinela

    Бёныть,ну есть же свой,проверенный!В Питере живёт,Ромкой кличут!

    13.05.2025

  • dinela

    Опять космополитизмом занимаются...Чем же он лучше наших?Его, при всём уважении"нашим" уже не считаю...

    13.05.2025

  • aug081266

    А кто еще из бывших наших энхаэловцев не захотел возвращаться в Россию и теперь тоже кандидат?...

    13.05.2025

  • Валерий Евгеньевич

    Очередной бред?

    13.05.2025

  • lignum

    Такого не должно случиться. :confused:

    13.05.2025

  • Спринт

    Зачем ЦСКА руссо-американский гастарбайтер ..?

    13.05.2025

  • За спорт!

    Да ну на...

    13.05.2025

    • «Локомотив» — «Трактор»: онлайн-трансляция первого матча финала Кубка Гагарина

    Светлаков и Радулов установили рекорды для участников финала Кубка Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 30 23 7 48
    2 Ак Барс 30 19 11 40
    3 Авангард 28 18 10 39
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 31 15 16 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 28 12 16 28
    8 Барыс 30 11 19 27
    9 Адмирал 27 10 17 26
    10 Салават Юлаев 29 11 18 25
    11 Сибирь 29 9 20 21
    Западная конференция И В П О
    1 Северсталь 30 21 9 42
    2 Локомотив 30 19 11 41
    3 Динамо Мн 29 19 10 41
    4 Торпедо НН 31 19 12 41
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 28 13 15 33
    7 Спартак 29 14 15 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 29 9 20 21
    11 Сочи 27 7 20 19
    Результаты / календарь
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев 1 : 3
    23.11 15:00 Барыс – Авангард 2 : 5
    23.11 17:00 Северсталь – Лада 2 : 0
    23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс 2 : 3 Б
    Все результаты / календарь

