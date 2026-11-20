Брылин рассказал о нагрузке на Фукале и ситуации с Демченко

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал о положении во вратарской линии команды после травмы Василия Демченко.

В интервью Sputnik специалист отметил, что отсутствие Демченко осложнило распределение нагрузки. Зак Фукале проводит почти все матчи команды, в том числе на продолжительном выездном отрезке календаря. Тренер признал, что канадскому голкиперу приходится непросто.

Брылин также положительно оценил выход молодого Евгения Прохорова. По словам специалиста, успешная игра вратаря при полученном шансе добавила тренерскому штабу уверенности, что при необходимости Прохоров сможет помочь основной команде.

Демченко получил повреждение во встрече с ярославским «Локомотивом» (1:6). Впоследствии голкипера вывели из списка травмированных, но он пока не выходил на лед. Точные сроки следующего появления его в воротах Брылин не назвал.

В последних встречах «Динамо» все больше опиралось на Фукале, который был признан лучшим вратарем недели КХЛ. Однако Брылин рассматривает ситуацию шире индивидуальных наград: длительная серия игр и переезды требуют наличия второго голкипера, готового выйти на лед.