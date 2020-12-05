Брылин: «Есть мнение, что в КХЛ более умный хоккей, чем в АХЛ. Могу с этим поспорить»

Бывший нападающий «Нью-Джерси», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин в интервью «СЭ» сравнил уровень АХЛ и КХЛ.

— Часто приходится слышать мнения российских игроков о том, что АХЛ сильно уступает КХЛ по качеству хоккея.

— Обычно плохо говорят про АХЛ ребята, у которых здесь ничего не получилось. Не могу судить за другие команды нашей лиги, но мы «бей-беги» не практикуем. Посмотрите на игру белорусского форварда Егора Шаранговича. Разве он не демонстрирует высокий уровень мастерства? Есть мнение, что в КХЛ команды показывают более умный хоккей. Могу с этим поспорить. Довольно активно сейчас слежу за чемпионатом и, честно говоря, особых отличий не вижу. Как и в АХЛ — плотная игра с большим количеством борьбы.

(Андрей Жданюк)

Полностью интервью с Сергеем Брылиным можно прочитать здесь.