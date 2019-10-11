Брукс Мэйсек: «Екатеринбург отдаленно напоминает Мюнхен»

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек оценил свою игру на старте сезона.

— У нас замечательная команда. Потрясающие партнеры, — приводит слова Мэйсека официальный сайт КХЛ. — Это очень сильно помогает. Мне остается лишь выходить на лед, работать день ото дня и готовиться к каждой игре, просто получая удовольствие. Новая лига, новая команда... Я пытался произвести хорошее впечатление. Замечательно, что все так хорошо получается.

— В одном из комментариев вы отметили, что в адаптации помог опыт игры в Европе.

— Так и есть. Все-таки североамериканский хоккей от европейского отличается множеством вещей. В первую очередь, конечно, процессом подготовки к сезону. В Северной Америке она длится всего две недели, и, не будь у меня опыта европейских выступлений, я бы, разумеется, оторопел, узнав о том, что предстоит такой длинный тренировочный лагерь.

— В коллективе освоились быстро?

— Достаточно. Ребята собрались замечательные, мы быстро нашли общий язык. К тому же выдали неплохой старт, что помогло нам сплотиться еще сильнее.

— А в плане быта?

— Екатеринбург — европейский город. Я долгое время прожил в Мюнхене, и Екатеринбург отдаленно его напоминает. К тому же дом, где мы живем, очень удобно расположен. Мы с семьей можем выйти и спокойно прогуляться до любой нужной нам точки пешком, не приходится постоянно ездить. Люди вокруг дружелюбные и общительные. Замечательный город, мне правда очень нравится.

— Заметно, как Андрей Мартемьянов меняет тройки и ищет лучшие сочетания нападающих. Не раздражает этот процесс?

— Совсем нет. Это же тренерское решение, и оно никак не может зависеть от меня. Если тренерский штаб что-то решил, значит, так будет лучше, правильно? В прошлой игре меня подвинули в другое звено. Перестановка очень хорошо отразилась на игре команды: забили три разные тройки. Вообще, периодически это очень полезно, может встряхнуть команду. Да и ты меняешься, играешь с новыми партнерами, по-другому понимаешь хоккей и по-другому реализуешь моменты.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков