Брукс Мэйсек: «Екатеринбург отдаленно напоминает Мюнхен»
Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек оценил свою игру на старте сезона.
— У нас замечательная команда. Потрясающие партнеры, — приводит слова Мэйсека официальный сайт КХЛ. — Это очень сильно помогает. Мне остается лишь выходить на лед, работать день ото дня и готовиться к каждой игре, просто получая удовольствие. Новая лига, новая команда... Я пытался произвести хорошее впечатление. Замечательно, что все так хорошо получается.
— В одном из комментариев вы отметили, что в адаптации помог опыт игры в Европе.
— Так и есть. Все-таки североамериканский хоккей от европейского отличается множеством вещей. В первую очередь, конечно, процессом подготовки к сезону. В Северной Америке она длится всего две недели, и, не будь у меня опыта европейских выступлений, я бы, разумеется, оторопел, узнав о том, что предстоит такой длинный тренировочный лагерь.
— В коллективе освоились быстро?
— Достаточно. Ребята собрались замечательные, мы быстро нашли общий язык. К тому же выдали неплохой старт, что помогло нам сплотиться еще сильнее.
— А в плане быта?
— Екатеринбург — европейский город. Я долгое время прожил в Мюнхене, и Екатеринбург отдаленно его напоминает. К тому же дом, где мы живем, очень удобно расположен. Мы с семьей можем выйти и спокойно прогуляться до любой нужной нам точки пешком, не приходится постоянно ездить. Люди вокруг дружелюбные и общительные. Замечательный город, мне правда очень нравится.
— Заметно, как Андрей Мартемьянов меняет тройки и ищет лучшие сочетания нападающих. Не раздражает этот процесс?
— Совсем нет. Это же тренерское решение, и оно никак не может зависеть от меня. Если тренерский штаб что-то решил, значит, так будет лучше, правильно? В прошлой игре меня подвинули в другое звено. Перестановка очень хорошо отразилась на игре команды: забили три разные тройки. Вообще, периодически это очень полезно, может встряхнуть команду. Да и ты меняешься, играешь с новыми партнерами, по-другому понимаешь хоккей и по-другому реализуешь моменты.
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