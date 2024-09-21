Бронзовый призер молодежного чемпионата мира по хоккею завершил карьеру в 27 лет

Защитник Вадим Кудако завершил карьеру игрока, сообщает Metaratings.ru. Хоккеист большую часть карьеры провел за «Северсталь». В КХЛ на его счету 376 матчей и 52 (21+31) очка.

Помимо родного клуба 27-летний Кудако в КХЛ выступал за «Сочи», «Сибирь» и фарм-клуб ЦСКА «Звезду». Уже в декабре 2023-го ЦСКА и Кудако расторгли контракт.

Кудако является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года, а также победителем хоккейного турнира зимней Универсиады 2019 года.