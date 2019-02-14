12:20 | Хоккей — КХЛ

Бронзовый призер МЧМ-2019 Тарасов дебютирует в КХЛ против "Адмирала"

Обсудить
0

Бронзовый призер МЧМ-2019 в составе молодежной сборной России голкипер Даниил Тарасов выйдет в стартовом составе "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала", сообщает официальный Твиттер уфимской команды. Для 19-летнего вратаря эта встреча станет дебютной в лиге.

Состав "Адмирала":

Красоткин (Серебряков);

Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов;

Захарчук – Угольников, Коннов – В. Стрельцов – Вихарев;

Кубат – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев;

Кармашков – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин.

Состав "Салавата Юлаева":

Тарасов (Кареев);

Терещенко – Семенов, Майоров– Бурмистров – Ткачев;

Сергиенко – Коледов, Рыбин – Шэн – Солодухин;

Цулыгин – Гареев, Лукин – Бусаров – Чебыкин;

Елизаров – Петрищев, Скориков – Бобылев – Кузьмин.

 

 

Загрузка...
Материалы других СМИ