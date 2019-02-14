Бронзовый призер МЧМ-2019 Тарасов дебютирует в КХЛ против "Адмирала"

Бронзовый призер МЧМ-2019 в составе молодежной сборной России голкипер Даниил Тарасов выйдет в стартовом составе "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала", сообщает официальный Твиттер уфимской команды. Для 19-летнего вратаря эта встреча станет дебютной в лиге.
Состав "Адмирала":
Красоткин (Серебряков);
Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов;
Захарчук – Угольников, Коннов – В. Стрельцов – Вихарев;
Кубат – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев;
Кармашков – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин.
Состав "Салавата Юлаева":
Тарасов (Кареев);
Терещенко – Семенов, Майоров– Бурмистров – Ткачев;
Сергиенко – Коледов, Рыбин – Шэн – Солодухин;
Цулыгин – Гареев, Лукин – Бусаров – Чебыкин;
Елизаров – Петрищев, Скориков – Бобылев – Кузьмин.
#нашсостав на игру с "Салаватом Юлаевым":– ХК Адмирал (@hcadmiral) 14 февраля 2019 г.
Красоткин на последнем рубеже;
Оборона без изменений;
Вихарев на месте А-дра Стрельцова;
Мерескин в центре с Глазачевым и Ворониным;
Тройки Петрова и Полака в прежнем составе!
Начало встречи в 19:30. Прямая трансляция на КХЛ ТВ HD. pic.twitter.com/YBOqxw0XJf
Скоро начинаем первый матч во Владивостоке 🔥 pic.twitter.com/IcLuavjy5R– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 14 февраля 2019 г.