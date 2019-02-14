Бронзовый призер МЧМ-2019 Тарасов дебютирует в КХЛ против "Адмирала"

#нашсостав на игру с "Салаватом Юлаевым":

Красоткин на последнем рубеже;

Оборона без изменений;

Вихарев на месте А-дра Стрельцова;

Мерескин в центре с Глазачевым и Ворониным;

Тройки Петрова и Полака в прежнем составе!



Начало встречи в 19:30. Прямая трансляция на КХЛ ТВ HD. pic.twitter.com/YBOqxw0XJf