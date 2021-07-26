Брэндон Йип вернулся в «Куньлунь»

Нападающий Брэндон Йип подписал контракт с «Куньлунем», сообщает пресс-служба КХЛ.

36-летний хоккеист вернулся в китайскую команду, договорившись об однолетнем контракте. Договор носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне Йип выступал за «Юкурит», где набрал 6 (2+4) очков в 15 матчах чемпионата Финляндии.

До этого форвард играл за «Куньлунь» на протяжении трех сезонов.