Брэндон Макмиллан: "Матч на открытом воздухе - это хороший опыт для хоккеистов"

Нападающий рижского "Динамо" Брэндон Макмиллан поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе с минским "Динамо".

- Я был очень счастлив играть здесь в прошлом году, это великолепно, - цитирует Макмиллана ТАСС. - Я получил большое удовольствие, это хороший опыт для хоккеистов и большое событие для болельщиков. Организаторы проделали хорошую работу, лед находится в отличном состоянии и не уступает тому, что под крышей на нашей арене. Мне нравится погода, не придется надевать лишние носки. В прошлом году у меня немного замерзали пальцы. Сейчас погода очень комфортная.

Матч между рижскими и минскими динамовцами пройдет в пятницу, 15 февраля, в Риге. Начало в 20:30 по московскому времени.