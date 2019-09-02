Брэндон Козун: «Убрать удаления в таких матчах, иначе будет трудно побеждать»

Нападающий «Металлурга» Брэндон Козун признался, что причиной поражения от СКА (1:3) стало большое количество удалений в составе команды из Магнитогорска.

— Все достаточно просто — слишком много удалений, слишком много времени провели в боксе для оштрафованных, — цитирует Козуна официальный сайт «Магнитки». - Когда ты на скамейке штрафников — моментов не создашь. Дальше было тяжело играть.

— Тем не менее — свой гол вы забили, первый в сезоне. Какие ощущения?

— Да, но поймите, это же все о команде, верно? Ты можешь забить сколько угодно, но, в конце концов, это командная игра и должна быть итоговая победа. Так что трудно радоваться, когда мы проиграли.

— Что нужно исправить перед следующим матчем?

— Выйти из бокса, во-первых. Когда мы играли в равных составах, то все было достаточно неплохо. Убрать удаления в таких матчах, против таких мастеровитых команд, иначе будет трудно побеждать.

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